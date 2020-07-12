Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 19:00 (Di domenica 12 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2020 ORE 18.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE ORE DEL POMERIGGIO INIZIAMO CON LA VIABILITA’ SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E L’APPIA SI STA IN CODA SULLA Roma-FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE SUL GRA IN ESTERNA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI REGISTRANO CODE VERSO Roma TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA DEL MARE, TRA VIALE DANIMARCA E PRATICA DI MARE, NEI DUE SENSI SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO CONGESTIONATO DAL LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA. A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA BIS SI STA IN CODA TRA ... Leggi su romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 18 : 30VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2020 ORE 18.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE ORE DEL POMERIGGIO INIZIAMO CON LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 17 : 30VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2020 ORE 17.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON LA VIABILITA’ SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 16 : 30VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2020 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO AL MOMENTO SI PRESENTA ...
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