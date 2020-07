Udinese-Sampdoria: Bonazzoli firma il sorpasso con una splendida rovesciata (VIDEO) (Di domenica 12 luglio 2020) A 6′ minuti dal termine la Sampdoria si porta in vantaggio alla Dacia Arena, nel match contro l’Udinese valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2019/2020. Rimonta completata da parte degli uomini di Ranieri, che dopo aver risposto all’iniziale vantaggio di Lasagna con un tiro al volo di Quagliarella, hanno messo a segno il sorpasso con un capolavoro di Federico Bonazzoli. Su un cross dalla sinistra, la palla s’impenna dopo la deviazione di due difensori e Bonazzoli ne approfitta, trovando la rete con una rovesciata magnifica che non lascia scampo a Musso. In alto il VIDEO del gol. Leggi su sportface

Pagelle Udinese-Sampdoria 1-3 : voti e tabellino Serie A 2019/2020 Il tabellino e le Pagelle di Udinese-Sampdoria 1-3, gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019 / 2020 . E’ la Sampdoria ad uscire vittoriosa da una sfida incredibilmente rocambolesca e in bilico dal primo ...

Il e le di 1-3, gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato di A / . E’ la Sampdoria ad uscire vittoriosa da una sfida incredibilmente rocambolesca e in bilico dal primo ... MOVIOLA – Udinese-Sampdoria - il pareggio di Nuytinck : giusto annullare il gol? (VIDEO) Episodio da MOVIOLA nel corso di Udinese-Sampdoria . Tutto accade all’88’ all’interno dell’area di rigore blucerchiata. Sul calcio di punizione battuto da De Paul, Audero esce dai pali e combina la frittata, bucando totalmente ...

Episodio da nel corso di . Tutto accade all’88’ all’interno dell’area di rigore blucerchiata. Sul calcio di punizione battuto da De Paul, Audero esce dai pali e combina la frittata, bucando totalmente ... Udinese Sampdoria 1-3 : cronaca e tabellino Alla Dacia Arena, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Udinese e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla Dacia Arena, Udinese e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A ...

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Gazzetta_it : Gol! Udinese - Sampdoria 1-2, rete di Bonazzoli F. (SAM) - SerieA : ??#UdineseSamp?? La @sampdoria è la squadra contro cui l’@Udinese_1896 ha segnato più reti in #SerieATIM. ??… - toMMilanello : #CagliariLecce finisce 0-0, il #Lecce subisce il sorpasso del Genoa ed è ora in zona SerieB. Guizzo Sampdoria:… - palpitesfutbol : TERMINOU! Udinese [1] x [3] Sampdoria Campeonato Italiano - 2019/2020 32ª Rodada 30 palpites nesta partida 20 (66… -