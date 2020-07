Trasferimento positivi al Covid-19 negli alberghi sanitari approvato da ordine infermieri (Di domenica 12 luglio 2020) Occorre essere attenti, per evitare che ripartano focolai, in particolare in cluster familiari e comunitari. È vero che per fortuna l’allerta è passata, ma questo non deve portare nessuno di noi ad agire con leggerezza, dice il presidente dell'ordine Leggi su firenzepost

FirenzePost : Trasferimento positivi al Covid-19 negli alberghi sanitari approvato da ordine infermieri - NurseTimes : ?? Nurse Times Ordinanza per il trasferimento dei positivi al Covid-19 negli alberghi sanitari, Opi Firenze Pistoia:… - guidoics : @_libellula70 e Zaia fa un ordinanza che prevede il trasferimento coatto nelle strutture dei positivi ma con spese… - ostemac : ATTENZIONE! VENETO E TOSCANA APPROVANO TRASFERIMENTO COATTO PER POSITIVI A PROPRIE SPESE! - nino_pitrone : Il trasferimento coatto dei positivi al #CoronaVirus ed il problema dell'efficacia dei tamponi... -

Ultime Notizie dalla rete : Trasferimento positivi Trasferimento positivi al Covid-19 negli alberghi sanitari approvato da ordine infermieri Firenze Post Trasferimento positivi al Covid-19 negli alberghi sanitari approvato da ordine infermieri

FIRENZE – «Si tratta di una misura importante: in questo momento più che mai è necessario non abbassare la guardia davanti al Covid-19». Così l’Ordine delle Professioni infermieristiche interprovincia ...

Torna l'incubo contagi a Salerno, due positivi nello stesso quartiere

Torna l’incubo contagi a Salerno. Dopo la dottoressa in servizio presso il 118 e l’altra in un poliambulatorio dell’Asl nella zona orientale, risultate positive insieme al marito di una delle due, cir ...

FIRENZE – «Si tratta di una misura importante: in questo momento più che mai è necessario non abbassare la guardia davanti al Covid-19». Così l’Ordine delle Professioni infermieristiche interprovincia ...Torna l’incubo contagi a Salerno. Dopo la dottoressa in servizio presso il 118 e l’altra in un poliambulatorio dell’Asl nella zona orientale, risultate positive insieme al marito di una delle due, cir ...