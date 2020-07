Stato d’emergenza? Meloni accusa: è l’Arca di Noè per salvare specie in estinzione come Pd e grillini (Di domenica 12 luglio 2020) Tiene banco tra le forze politiche la scelta del premier Conte di prorogare fino a fine anno lo Stato d’emergenza su suggerimento del famigerato comitato tecnico-scientifico. Lega e Fratelli d’Italia hanno espresso la loro ferma contrarietà, perché il paese non può essere governato a colpi di Dpcm. Ma sono in buona compagnia. I dubbi del costituzionalista Cassese Anche il costituzionalista Sabino Cassese, in un fondo odierno sul Corriere della sera, chiarisce che la proroga non ha fondamento. Non è possibile, sottolinea, indire uno Stato d’emergenza sulla base della previsione che forse ci sarà una seconda ondata del virus. Tra l’altro genera qualche dubbio il fatto che la sinistra, che voleva addirittura l’espulsione di Orban dall’Europa perché aveva chiesto i pieni poteri ... Leggi su secoloditalia

AnnalisaChirico : Davvero il premier Conte pretende ‘pieni poteri’ fino a dicembre? Se vuole prorogare stato d’emergenza spieghi alle… - HuffPostItalia : Coronavirus, Ricciardi: “Siamo di fronte a un evento epocale che durerà anni, la proroga dello stato d’emergenza è… - fattoquotidiano : CASELLATI ATTACCA CONTE CON LE FAKE NEWS “La proroga allo stato d’emergenza andrà in Aula”, ma non è vero: il voto… - MichelottiMarco : RT @boni_castellane: In questo momento esiste un'emergenza? NO Lo stato d'emergenza può essere esteso quando non ne esistono le condizioni?… - Robertocilia1 : RT @GiorgiaMeloni: Il ministro Boccia dice che lo 'stato d'emergenza è la nostra Arca di Noè'. Ha ragione: anche in questo caso è pensata s… -

