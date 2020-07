Scarpa d’oro, la lotta è più aperta che mai: Immobile e Ronaldo inseguono Lewandowski (Di domenica 12 luglio 2020) La caccia alla Scarpa d’oro è più aperta che mai, e guai incoronare di già Robert Lewandowski: il campionato di Serie A continua, e Immobile e Ronaldo non hanno intenzione di arrendersi. Il coefficiente di difficoltà è lo stesso per il massimo campionato italiano e per quello tedesco: vale 2, e a sette giornate dal termine del campionato, il bomber del Bayern Monaco dista cinque reti dall’attaccante della Lazio e sei reti dal portoghese. Di seguito l’attuale podio: Robert Lewandowski – 34 gol, coeff. 2: 68 punti Ciro Immobile – 29 gol, coeff. 2: 58 punti Cristiano Ronaldo – 28 gol, coeff. 2: 56 punti Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo Scarpa ... Leggi su alfredopedulla

