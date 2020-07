Sanyu, il pittore dimenticato in vita e ora osannato come «Matisse cinese» (Di domenica 12 luglio 2020) È morto a Parigi nel 1966 in povertà, e soltanto adesso la sua arte sta conoscendo un successo clamoroso, tale da spingere a definirlo il «Matisse cinese». Stiamo parlando di Sanyu, artista cinese-francese i cui quadri in questi ultimi anni sono diventati tra i più richiesti tra i collezionisti, nonché battuti all’asta a prezzi da … Leggi su periodicodaily

