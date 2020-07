Rimosso da Facebook il post dell’infermiere Luca Alini sul Covid a Cremona (Di domenica 12 luglio 2020) Non risulta al momento raggiungibile su Facebook il post di Luca Alini, l'infermiere di Cremona diventato famoso in queste ore a causa di una presa di posizione molto chiara sui social a proposito del ritorno del Coronavirus. In un primo momento, infatti, l'uomo aveva in qualche modo denunciato la nuova emergenza dovuta al Covid-19, con ulteriori pazienti ospedalizzati ed una pandemia che in realtà non se ne sarebbe mai andata dal nostro Paese. Insomma, un'ammonizione vera e propria per tutti coloro che negli ultimi tempi si sono un po' rilassati sull'argomento. Le ultime novità su Luca Alini dopo il post dell'infermiere di Cremona Esattamente come avvenuto il giorno prima, quando abbiamo preso atto ... Leggi su optimagazine

Facebook ha rimosso la pagina della casa editrice Altaforte - vicina a CasaPound Venerdì Facebook ha prima nascosto e poi rimosso la pagina della casa editrice Altaforte , vicina al movimento neofascista casa Pound, perché ha «pubblicato contenuti che incitano all’odio e, di conseguenza, non rispetta gli ...

Facebook ha rimosso una serie di contenuti collegati al movimento di estrema destra statunitense "Boogaloo" Martedì 30 giugno Facebook ha annunciato di aver rimosso una serie di contenuti riconducibili al movimento statunitense di estrema destra "Boogaloo". D'ora in poi "Boogaloo" rientrerà nella politica ...

Facebook ha rimosso un post di Trump per l'uso di un simbolo risalente al nazismo (foto: Alex Wong/Getty Images)Facebook ha deciso di rimuovere un messaggio a pagamento del comitato elettorale di Trump contenente un triangolo rosso rovesciato, molto simile a quello utilizzato dai nazisti nei campi di concentramento a partire ...

