Raggi, il ‘vate ajo e ojo’ accende l’humor di Grillo, ma quel ‘Virgì annamosene’ fa pensare… (Di domenica 12 luglio 2020) La situazione non è affatto come sembra, un recente sondaggio ha infatti collocato la sindaca della capitale, Virginia Raggi, al penultimo posto tra i sindaci ‘più amati’. Una doccia gelata per gli alti vertici del M5s, che fino a poche settimane fa ‘benedivano’ la ri-candidatura della Raggi, manco fosse Hilary Clinton. Grillo: “”Virgì, Roma nun te merita, annamosene”. Così oggi, sapendo come ben cavalcare la ‘bestia’ della comunicazione, Beppe Grillo ha tentato l’ultima carta, quella a lui più congeniale – e credibile – come l’ironia. Lo spunto è uno ‘pseudo sonetto’ scritto da un tale il quale, manco fosse il Belli, in un tripudio di rimette ed offese (‘gente ... Leggi su italiasera

