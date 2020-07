Parma-Bologna 2-2, De Leo: “Un pareggio che fa male” (Di domenica 12 luglio 2020) “Il rammarico è tanto. Questo pareggio fa male, specialmente per l’aspetto dell’orgoglio: dovremo reagire immediatamente, ma restiamo ottimisti, perché la nostra qualità di gioco stasera si è ritrovata“. Lo ha dichiarato il collaboratore tecnico del Bologna Emilio De Leo al termine del pareggio ottenuto sul campo del Parma con una doppia rimonta subita nel recupero: “I ragazzi hanno impattato bene la gara con qualità e gestione della palla – precisa il tattico dello squalificato Mihajlovic al sito ufficiale del club felsineo – poi il Parma ha rialzato la testa ma ce lo aspettavamo. E comunque non avevamo mai rischiato nulla né perso gli equilibri. Dispiace tanto perché in quelle ultime due situazioni dovevamo fare ... Leggi su sportface

