'Oggi i marocchini qui non bevono'. La denuncia di due stranieri: 'Questo è odio razziale' (Di domenica 12 luglio 2020) 'Oggi i non bevono, il gestore ha ordinato che gli stranieri non entrano '. Così sono stati respinti dal buttafuori di un noto locale del centro di Piove di Sacco, il cui titolare fa presente peraltro ... Leggi su leggo

manuelbett : RT @faborm: Scusi direttore @cjmimun oggi al #tg5 delle 13 gli immigrati clandestini bangladesi, pakistani, marocchini, tunisi etc trasport… - faborm : Scusi direttore @cjmimun oggi al #tg5 delle 13 gli immigrati clandestini bangladesi, pakistani, marocchini, tunisi… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi marocchini «Fuori dal nostro locale», la denuncia di due marocchini: «Questo è odio... Il Gazzettino ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi Covid, virologa “Cina? Insabbiò ricerche” (12 luglio)

Ultime notizie e ultim’ora di oggi, 12 luglio 2020: Covid, virologa di Hong Kong accusa Cina di aver insabbiato le ricerche sul coronavirus Nuove accuse alla Cina per il coronavirus. A lanciarle è una ...

Spacciatori inseguiti dai carabinieri, uno muore nella fuga: un altro ferito, caccia al terzo

Uno spacciatore trentenne, di origini nordafricane, è morto oggi in Valtellina lanciandosi in un dirupo per sfuggire ai carabinieri. Gli uomini dell'Arma erano entrati in un bosco, noto luogo di spacc ...

Ultime notizie e ultim’ora di oggi, 12 luglio 2020: Covid, virologa di Hong Kong accusa Cina di aver insabbiato le ricerche sul coronavirus Nuove accuse alla Cina per il coronavirus. A lanciarle è una ...Uno spacciatore trentenne, di origini nordafricane, è morto oggi in Valtellina lanciandosi in un dirupo per sfuggire ai carabinieri. Gli uomini dell'Arma erano entrati in un bosco, noto luogo di spacc ...