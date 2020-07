Naya Rivera, presunta morta: il corpo potrebbe non essere trovato (Di domenica 12 luglio 2020) Il corpo di Naya Rivera non è ancora stato trovato e per la polizia è presumibile che sia morta, intanto i fan chiedono di allargare le ricerche. Fonte Instagram – @NayaRiveraL’attrice, trentatreenne, potrebbe essere dichiarata presunta morta dalla polizia locale. Naya è infatti scomparsa mercoledì, nel mezzo del Lago Piru, in Caliornia. Con l’attrice suo figlio, 4 anni, ritrovato addormentato all’interno della barca noleggiata con la mamma. Le squadre di ricerca stanno cercando il suo corpo da giorni, tuttavia la scarsa visibilità del Lago rende tutto molto difficile. Al ... Leggi su chenews

La mamma di Naya Rivera in ginocchio davanti al lago - la straziante immagine fa il giro del mondo Proseguono le ricerche di Naya Rivera sul lago Piru. L'attrice di Glee è scomparsa nel nulla dopo un giro in barca con il figlio di quattro anni, ritrovato da solo dallo staff che le aveva noleggiato l'imbarcazione. I fan della ...

LucasRanngel : Que triste esse caso da Naya Rivera :( - OttaviDeborah : RT @fanpage: Il messaggio di Heather Morris - livetheirsmiles : RT @Ilaria928: Certo che le immagini di tutta la famiglia di Naya Rivera, al lago dove lei è scomparsa, dove la stanno ancora cercando sono… - livetheirsmiles : RT @artvsticstyles: questa immagine della madre di Naya rivera mi spezza letteralmente il cuore. Sua figlia scomparsa dà un giorno all’altr… - mendesshug : RT @MrSTlNSON: Ho visto la foto della madre di Naya Rivera, inginocchiata, con le braccia aperte. Come se quel lago non volesse ridarle su… -