Lasagna bomber della ripresa, meglio di lui solo…Cristiano Ronaldo! (Di domenica 12 luglio 2020) Nonostante la sconfitta pesante contro la Sampdoria, l'Udinese può sorridere pensando all'ennesimo gol di Kevin Lasagna. L'attaccante in campionato finora ha segnato 9 gol, ma la maggior parte di questi sono arrivati dopo la ripresa del campionato.Lasagna COME CRISTIANO RONALDOcaption id="attachment 985865" align="alignnone" width="300" Kevin Lasagna, Udinese (Getty Images)/captionPrima del lockdown l'ex attaccante del Carpi era fermo a quota 3 gol, veramente pochi per le qualità del centravanti 28enne. Dopo la ripresa della Serie A il suo trend si è incredibilmente invertito. Secondo quanto riportato da Opta infatti, Lasagna ha segnato ben 6 volte dal 23 giugno ad oggi. Un ritmo superato finora solamente da Cristiano Ronaldo, fermo a ... Leggi su itasportpress

