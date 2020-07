Il wrestling WWE debutta su DMax, i primi appuntamenti lunedì 13 e martedì 14 luglio (Di domenica 12 luglio 2020) DMax il canale 52 del digitale terrestre ma anche presente su Sky al canale 170 e 171 con la versione +1, è pronto per abbracciare il wrestling WWE. Dopo il clamoroso addio a Sky Sport i diritti di trasmissione sono stati acquistati dal gruppo Discovery diventata tra DMax e lo streaming pay DPlay Plus la nuova casa del wrestling in Italia. Lunedì 13 e martedì 14 luglio alle 23:15 arrivano i primi appuntamenti su DMax gli appassionati potranno vedere una versione di due ore di Raw e SmackDown con il commento italiano degli “assi” del microfono Luca Franchini e Michele Posa. Ogni lunedì sera Raw (in replica il sabato alle 10:30) e ogni martedì ... Leggi su dituttounpop

WWE 2K Battlegrounds – Roster da oltre 70 atleti e tante modalità : le novità del nuovo videogioco di wrestling 2K annuncia oggi che WWE® 2K Battlegrounds sarà disponibile a partire dal 18 Settembre 2020 per: PlayStation®4, Xbox One, Xbox One X, PC e Nintendo Switch™. Con un Roster di oltre 70 WWE Superstar al lancio e molte altre ...

2K annuncia oggi che WWE® 2K sarà disponibile a partire dal 18 Settembre 2020 per: PlayStation®4, Xbox One, Xbox One X, PC e Nintendo Switch™. Con un di 70 WWE Superstar al lancio e molte altre ...

Il della WWE non sarà più visibile su Sky. A partire dal 1° 2020, infatti, sarà a rendere disponibile per l'Italia, in esclusiva, la programmazione della WWE con la quale ha raggiunto un ...

