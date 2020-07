Guai per Fabrizio Corona: festa in casa ma è agli arresti domiciliari (Di domenica 12 luglio 2020) Ancora grattacapi per Fabrizio Corona: i vicini milanesi chiamano i carabinieri che scoprono l’ex re dei paparazzi in compagnia di cinque persone Ancora grattacapi per Fabrizio Corona. Nella scorsa notte alcuni vicini della sua abitazione a Milano hanno chiamato i carabinieri perché la musica era troppo alta. All’arrivo dei militari però non c’erano schiamazzi o suoni particolarmente molesti, ma cinque persone in casa con l’ex re dei paparazzi. Non era in corso nessuna festa e non sarebbe un restato passare la serata a casa con amici (nella fattispecie, tre ragazze e due ragazzi) se non fosse che Corona è sottoposto a un provvedimento di misura cautelare che lo obbliga agli ... Leggi su bloglive

Ancora grattacapi per Fabrizio Corona: i vicini milanesi chiamano i carabinieri che scoprono l’ex re dei paparazzi in compagnia di cinque persone Ancora grattacapi per Fabrizio Corona. Nella scorsa ...

Inter, enensima notte brava per il centriocampista croato

Periodo completamente da dimenticare per il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic: al croato è stata ritirata la patente dopo esser risultato positivo all’alcoltest mentre era alla guida della su ...

Periodo completamente da dimenticare per il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic: al croato è stata ritirata la patente dopo esser risultato positivo all'alcoltest mentre era alla guida della su ...