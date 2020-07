Gp Stiria, le Ferrari si toccano ritirati Vettel e Leclerc (Di domenica 12 luglio 2020) SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Un incidente in avvio di gara tra le due Ferrari ha portato al ritiro di Vettel e Leclerc dopo i primi minuti del Gp di Stiria, secondo appuntamento della stagione di F.1. In approccio di curva 3 subito alla partenza, è Charles Leclerc a tentare l'attacco all'interno su Sebastian Vettel causando l'inevitabile contatto tra i due. Danneggiamento nell'ala posteriore per la SF1000 del tedesco mentre per Leclerc problemi al fondo, ritiro per il tedesco mentre il monegasco cambia le mescole durante il regime di safety car, ma è costretto poco dopo anche lui al ritiro. Dopo aver tentato di rimanere in pista, il monegasco ha infatti rimediato un importante problema al fondo. Al Gran Premio di Stiria, dunque, ... Leggi su liberoquotidiano

