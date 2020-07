Ferrari, Leclerc: “Oggi non sarà facile, ma darò tutto come sempre” (Di domenica 12 luglio 2020) “Ieri e’ stato un giorno difficile. Oggi non sarà più facile, ma darò tutto come sempre. Andiamo!”. Queste le parole di Charles Leclerc, tramite Twitter, a poche ore dal via del Gran Premio di Stiria che lo vedrà partire dalla settima fila, dalla quattordicesima piazzola. Il pilota della Ferrari, infatti, non è riuscito ad entrare nella decisiva Q3 e, in seguito, ha subito una penalizzazione di tre posizioni per aver ostacolato il russo Daniil Kvyat in Q2. Leggi su sportface

SkySportF1 : ULTIM’ORA F1 ? Leclerc retrocesso di 3 posizioni in griglia: ostacolato Kvyat in Q2. Il monegasco della Ferrari par… - SkySportF1 : Leclerc: 'Puntato sull'assetto da asciutto. Ferrari inguidabile? No'. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP - SkySportF1 : Solo una Ferrari nel Q3! Russell a 8 millesimi da Leclerc LIVE ? - IstriceBrizzola : RT @RaiSport: #Leclerc: 'Non sarà facile ma darò tutto come sempre' Il monegasco partirà dalla 14ª posizione Leggi la notizia ?? https://t… - RaiSport : #Leclerc: 'Non sarà facile ma darò tutto come sempre' Il monegasco partirà dalla 14ª posizione Leggi la notizia ??… -