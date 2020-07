Fabrizio Corona fa festa all’una di notte con cinque amici. Arrivano i carabinieri. Il legale: “È ai domiciliari ma non ha divieto di incontro” (Di domenica 12 luglio 2020) Fabrizio Corona è stato beccato dai carabinieri mentre faceva una festa a casa sua con cinque amici. A chiamare gli agenti sono stati i vicini, infastiditi per la musica ad alto volume fino a tarda notte. Quando la Radiomobile ha bussato alla sua porta, in zona piazzale Susa a Milano, in realtà la musica era già stata abbassata. Secondo il Corriere della Sera il problema è che l’ex re dei paparazzi è ai domiciliari e per questo non potrebbe incontrare nessuno. Ricostruzione smentita all’Ansa dal suo legale: “Non ha la prescrizione di divieto di incontro con alcuna persona tranne che con pregiudicati”, ha dichiarato l’avvocato Ivano Chiesa. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

