F.1, GP Stiria - Doppietta Mercedes, vince Hamilton (Di domenica 12 luglio 2020) Doppietta della Mercedes nel Gran Premio della Stiria, seconda prova del Mondiale di Formula 1 2020. Lewis Hamilton ha vinto partendo dalla pole position, sfruttando il suo grande ritmo per gestire la corsa fino alla bandiera a scacchi. A completare la festa Mercedes ci ha pensato Valtteri Bottas con la sua seconda posizione che gli consente di mantenere la leadership in campionato. Sale sul podio Max Verstappen, autore di una bella gara a bordo della sua Red Bull: il suo duello con Bottas è stato uno dei pochi episodi adrenalinici di una corsa avara di emozioni.Disastro Ferrari. Ci si poteva aspettare un weekend difficile per il Cavallino Rampante, invece si è trasformato in un calvario. Con Vettel e Leclerc partiti a centro gruppo, la gara è durata davvero poco. Giusto il tempo di ... Leggi su quattroruote

