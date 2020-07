Calciomercato Inter, il gol riaccende i riflettori su Zaniolo: è ancora duello con la Juve (Di domenica 12 luglio 2020) L’Inter riscopre l’amore per un suo ex Primavera che ha abbandonato il nido forse con un po’ troppo anticipo rispetto alle tempistiche usuali. Niccolò Zaniolo è stato il punto di riferimento di ogni rappresentativa nerazzurra fin dalla più tenera età e il divorzio con cui si è aggregato alla Roma nello scambio con Nainggolan evidentemente … L'articolo Calciomercato Inter, il gol riaccende i riflettori su Zaniolo: è ancora duello con la Juve Leggi su dailynews24

Calciomercato Inter – spunta un nome nuovo per il centrocampo Dopo le voci di possibili divergenze fra Antonio Conte e la dirigenza Inter ista, sembra che ora le due parti stiano parlando di un nuovo obiettivo per il centrocampo , proveniente dalla Premier League. Si tratta di N’Golo Kanté, il ...

Dopo le voci di possibili divergenze fra Antonio Conte e la dirigenza ista, sembra che ora le due parti stiano parlando di un obiettivo per il , proveniente dalla Premier League. Si tratta di N’Golo Kanté, il ... Calciomercato Inter : proseguono i contatti per Kumbulla e Tonali Calciomercato Inter : non solo giocatori d’esperienza e già affermati, il club vuole anche giovani dal futuro luminoso Parallelamente al percorso che l’ Inter sta facendo per arrivare a giocatori d’esperienza e affermati, ...

: non solo giocatori d’esperienza e già affermati, il club vuole anche giovani dal futuro luminoso Parallelamente al percorso che l’ sta facendo per arrivare a giocatori d’esperienza e affermati, ... Calciomercato – Affari e trattative 12 luglio – Conte e Inter sarà addio? Calciomercato che ogni giorno si arricchisce di nuovi scenari, la notizia del giorno è sicuramente il probabile divorzio tra Conte e l’Inter. Gli Affari e le trattative del 12 luglio. Conte e Inter sarà addio? Sono giorni caldi ...

SkySport : Inter, Allegri il nome per la panchina se Conte dirà addio - DiMarzio : #Esposito, accordo ormai raggiunto per il rinnovo con l’@Inter: 5 anni di contratto. E intanto è ufficiale il cambi… - Gazzetta_it : Il piano #Zhang: i big per vincere subito, ma #Tonali e #Kumbulla come basi del futuro #calciomercato - CalcioPillole : #Calciomercato #Inter, contatti in corso con Brescia e Verona per #Tonali e #Kumbulla. Stando a @Gazzetta_it, per… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Il piano #Zhang: i big per vincere subito, ma #Tonali e #Kumbulla come basi del futuro #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter – Conte scatenato, Di Marzio: “Ecco cosa vuole” Cittaceleste.it Calciomercato romanista: Garay per la difesa?

A poche settimane dalla fine della stagione, si pensa al prossimo calciomercato, in particolare quello romanista si guarda attorno per la difesa ed Ezequiel Garay è il nome prescelto, il punto sulla t ...

Inter senza pace, Brozovic positivo all’alcol test e patente ritirata

MILANO. Sul campo i risultati non decollano, fuori dal campo le cose non vanno tanto meglio. Non è un bel periodo in casa Inter. Marcelo Brozovic, pilastro del centrocampo nerazzurro, è passato con il ...

A poche settimane dalla fine della stagione, si pensa al prossimo calciomercato, in particolare quello romanista si guarda attorno per la difesa ed Ezequiel Garay è il nome prescelto, il punto sulla t ...MILANO. Sul campo i risultati non decollano, fuori dal campo le cose non vanno tanto meglio. Non è un bel periodo in casa Inter. Marcelo Brozovic, pilastro del centrocampo nerazzurro, è passato con il ...