Arsenal, Arteta: “Sono molto deluso, duro colpo per l’Europa” (Di domenica 12 luglio 2020) Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 contro il Tottenham nel match valido per la trentacinquesima giornata di Premier League 2019/2020. “In questo momento provo tanta frustrazione e delusione per i ragazzi. E’ un duro colpo, soprattutto per l’Europa – ha affermato l’allenatore dell’Arsenal – Sono convinto che vinceremo molte partite se riduciamo gli errori. Ora ci giochiamo tutto in FA Cup“. Leggi su sportface

Arsenal - Arteta : «Felice che Gabriel Martinelli abbia rinnovato» Attraverso i canali ufficiali dell' Arsenal Mikel Arteta ha annunciato il rinnovo pluriennale del contratto di Gabriel Martinelli

Arsenal - Arteta : "Aubameyang? Speriamo resti a lungo - è felice di stare qui" " Speriamo resti qui a lungo . Ogni volta che parlo con lui è davvero felice di essere qui, lui e la sua famiglia si sono ambientati molto bene". Queste le parole di Mikel Arteta , tecnico dell' Arsenal , in merito al futuro

Arsenal - una ruota della (s)fortuna per garantire la disciplina : la novità di Arteta Nonostante Mikel Arteta abbia preso il posto di Unai Emery sulla panchina dell'Arsenal da pochi mesi, sembra aver già imposto la propria leadership all'interno dello spogliatoio.

Premier League, Tottenham batte Arsenal nel Derby del Nord di Londra

Nel big match della trentacinquesima giornata di Premier League il Tottenham di Josè Mourinho batte 2-1 l’Arsenal nel Derby del Nord di Londra, stacca i Gunners in classifica e avvicina la zona Europa ...

