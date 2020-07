Una lunga serie di esplosioni in Iran, che intanto si aggrappa alla Cina (Di sabato 11 luglio 2020) Ci risiamo. Un’altra esplosione “misteriosa” in Iran ha svegliato lo scorsa notte gli abitanti della capitale e accresciuto l’allarme per quella che sembra essere una vera e propria guerra non dichiarata nei confronti di strutture militari e nucleari della Repubblica Islamica. Risvegliati stavolta alcuni quartieri occidentali di Teheran, come segnalato subito dall’agenzia Mehr senza ulteriori informazioni su eventuali vittime e feriti. Si tratta dell’ultima di una serie di esplosioni e incidenti avvenuti a partire da fine giugno , e che hanno interessato fra l’altro, nell’ordine, la struttura missilistica di Khoijr vicino a Parchin; una clinica dove si sono contate 19 vittime; la struttura nucleare di Natanz; una centrale energetica di Ahvaz e un impianto ... Leggi su huffingtonpost

