Un membro dello staff del Parma è positivo al Covid (Di sabato 11 luglio 2020) AGI - Il Parma Calcio comunica che l'ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra. Il soggetto, informa una nota, completamente asintomatico è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. Tutti gli altri membri del team sono risultati negativi ai test Covid-19 e hanno iniziato l'isolamento presso il Centro Sportivo ma potranno continuare regolarmente l'attività, costantemente monitorati secondo il protocollo vigente. Leggi su agi

