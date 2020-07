Tragedia a Livorno, 49enne sub muore durante immersione (Di sabato 11 luglio 2020) Un sub di 49 anni è morto durante immersione. Molto probabilmente si è trattato di un malore. Livorno – Un sub di 49 è morto durante un’immersione a Livorno nella mattinata di sabato 11 luglio 2020. La Tragedia è avvenuta nelle acque di San Vincenzo con i soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. E’ stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica dell’incidente. Molto probabilmente si è trattato di un malore, ma saranno gli approfondimenti medici a chiarire le cause di un decesso che ha sconvolto gli amici che erano con lui. Sub morto nel Livornese La ricostruzione della vicenda è ancora in corso. Secondo quanto ... Leggi su newsmondo

Livorno 11 luglio - Tragedia in mare questa mattina.Un sub stava facendo un'immersione nel tratto di mare a San Vincenzo noto tra gli amanti delle profondità per la presenza di relitti della seconda g ...

