PAGELLE Lazio Sassuolo: Caputo entra e ribalta la gara, male Caicedo VOTI (Di sabato 11 luglio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Lazio Sassuolo Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Lazio e Sassuolo, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Caputo FLOP: Caicedo VOTI Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Bastos 6, Acerbi 6, Radu 6,5 (83′ Vavro SV); Lazzari 7, Milinkovic–Savic 6 (67′ LucasLeiva 5,5), Parolo 5,5, Luis Alberto 6,5 (83′ Adekanye SV), Lukaku 5 (46′ Jony 6); Caicedo 5 (61′ Cataldi 6,5), Immobile 5,5. A disp: Proto, ... Leggi su calcionews24

La Lazio perde anche contro il Sassuolo e resta a -7 dalla Juventus, attesa questa sera dalla sfida contro l'Atalanta. Gara subito ricca di emozioni: al 4' Immobile gira di poco a lato un assist al ba ...Strakosha: 4 Non subisce un tiro in porta fino al 52esimo minuto. A causa dell’errore di Bastos non riesce a dire di no a Raspadori che da distanza ravvicinata non perdona e pareggia il risultato. Qua ...