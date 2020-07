Meloni a Cesare Battisti: «Il cibo in carcere? Niente più caviale, è la dura vita degli assassini» (Di sabato 11 luglio 2020) «È la dura vita degli assassini che pagano per i loro crimini, Cesare». Giorgia Meloni ha commentato seccamente la notizia delle lamentele di Cesare Battisti sulle condizioni di vita in carcere e, in particolare, sul cibo, che secondo il pluriomicida ex Pac e il suo avvocato sarebbe inadeguato tanto da giustificare un ricordo al Tribunale di Sorveglianza. Meloni: «Da Battisti ridicole lamentele» Per il resto Meloni non si è voluta soffermare sulla vicenda, limitandosi a registrare che «abituato al caviale mangiato in questi anni, Cesare Battisti ora si ... Leggi su secoloditalia

Cesare Battisti chiede di uscire dal carcere : ha paura del coronavirus. Insorgono Salvini e Meloni Cesare Battisti , l'ex terrorista detenuto nel carcere di Oristano, ha presentato un'istanza di trasferimento in una abitazione di parenti, residenti nel Lazio. A confermarlo a LaPresse il legale Davide Steccanella, spiegando che le ...

Coronavirus - Cesare Battisti fa istanza per beneficiare di misure alternative al carcere : le reazioni di Salvini e Meloni L'ex terrorista Cesare Battisti attualmente nel carcere di Oristano per scontare l'ergastolo per 4 omicidi ha fatto istanza per beneficiare di misure alternative alla custodia in carcere per il rischio di complicanze in caso di infezione ...

