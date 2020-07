Libia: Onu, preoccupazione per scontri tra milizie Janzour (Di sabato 11 luglio 2020) ANSA, - TUNISI, 11 LUG - "La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, Unsmil, esprime profonda preoccupazione per i recenti scontri tra elementi criminali, compresi membri di gruppi armati, ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - TUNISI, 11 LUG - "La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) esprime profonda preoccupazione per i recenti scontri tra elementi criminali, compresi membri di gruppi armati, ...

L’oro di Maduro in Libia grazie a Haftar. L’inchiesta del WSJ

Ecco come Haftar aiutava il regime sanguinoso di Maduro a svendere le riserve auree del Paese. L’inchiesta Usa raccontata del WSJ Il Wall Street Journal ha uno scoop sui viaggi andata e ritorno Libia- ...

