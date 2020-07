Lazio, Inzaghi: «Dobbiamo fare di più, gli episodi non ci vengono dietro» (Di sabato 11 luglio 2020) Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel al termine del match contro il Sassuolo Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato ai microfoni di Lazio Style Channel il match contro il Sassuolo. Ecco le dichiarazioni del tecnico biancoceleste: ANALISI MATCH – «Non esprimendoti al meglio perdi partite come oggi, al 91esimo. Dobbiamo fare di più, crederci, non mollare in un momento come questo che non abbiamo mai passato. Dobbiamo andare avanti con fiducia, ci dispiace un sacco per questa battuta di arresto. Cataldi, Leiva e Milinkovic non potevano giocare novanta minuti, ho chiesto un sacrificio, abbiamo problematiche proprio a livello di numeri. ... Leggi su calcionews24

