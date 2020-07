La calciatrice della Roma ha sposato la compagna (…ed i commenti omofobi non si contano sulle dita di una mano) (Di sabato 11 luglio 2020) Il mondo degli appassionati del calcio è purtroppo pregno di omofobia ed è forse anche questo uno dei motivi per cui molti calciatori gay tendono a non fare coming out. Una ragazza che invece ha fatto coming out e si è sposata con la compagna – beccandosi quindi tutti gli sfottò dei tifosi omofobi – è l’attaccante della Roma e della Nazionale Brasile, Andreassa Alves, che ha detto sì alla sua amata Francielle Manelo. Le due si sono sposate in Brasile (dove il matrimonio egualitario è legale dal 2013) ed oggi il profilo ufficiale della sua squadra le ha fatto gli auguri. “Senza dubbio il giorno più bello della nostra vita” I migliori auguri ad @10andressaalves ... Leggi su bitchyf

La vera storia della calciatrice americana diventata idolo dei sovranisti per non esseri inginocchiata per il ‘Black Lives Matter’ I sovranisti hanno un nuovo idolo che risponde al nome di Samantha Leshnak Murphy. La calciatrice , secondo la narrazione diffusa sui social e da alcune testate, non si sarebbe inginocchiata durante le fasi iniziali del match della National ...

I hanno un nuovo che risponde al nome di Samantha Leshnak Murphy. La , secondo la narrazione diffusa sui social e da alcune testate, non si sarebbe durante le fasi iniziali del match National ... Morta a 21 anni Arianna Varone calciatrice della Riozzese Lutto nel mondo del calcio femminile, è Morta a 21 anni Arianna Varone calciatrice della Riozzese coinvolta in un incidente stradale nella notte tra il 23 e il 24 giugno. La squadra di Cerro al Lambro, impegnata nel campionato di Serie B, ne ...

Lutto nel mondo del calcio femminile, è a 21 coinvolta in un incidente stradale nella notte tra il 23 e il 24 giugno. La squadra di Cerro al Lambro, impegnata nel campionato di Serie B, ne ... Arianna Varone è morta : i sogni della calciatrice si schiantano contro un camion Arianna Varone si schianta contro un camion: addio alla giovane calciatrice Grave incidente stradale nella notte a San Martino Siccomario, in provincia di Pavia, dove ha perso la vita la 21enne Arianna Varone. La ragazza era un volto noto nel calcio ...

romatv : Le prime parole in giallorosso della nuova calciatrice dell’@ASRomaFemminile: @Paloma_Lazaro ???? - BITCHYFit : La calciatrice della Roma ha sposato la compagna (…ed i commenti omofobi non si contano sulle dita di una mano) - TurrisiFabio : RT @LFootball_: ?L’ex calciatrice della #Juventus, @EniAlu suggerisce alla FA e alle altre associazioni sportive del Regno Unito di include… - ColucciLc : RT @LFootball_: ?L’ex calciatrice della #Juventus, @EniAlu suggerisce alla FA e alle altre associazioni sportive del Regno Unito di include… - LFootball_ : ?L’ex calciatrice della #Juventus, @EniAlu suggerisce alla FA e alle altre associazioni sportive del Regno Unito di… -