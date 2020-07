Juve-Atalanta, il doppio ex Carrera: "Se oggi vince la Dea può diventare un'insidia per lo Scudetto della Juve" (Di sabato 11 luglio 2020) Massimo Carrera, ex difensore della Juventus e dell'Atalanta nonché attuale tecnico dell'AEK Atene, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Calciomercato.com in vista del big-match tra i bianconeri e la Dea in programma questa sera. "Mi aspetto una gara apertissima, può finire in qualsiasi modo. L'Atalanta è la squadra che sta meglio di tutte, la Juve è la più forte. Sarà una sfida interessante da seguire. Se la Dea vincesse diventerebbe un'avversaria insidiosa per la Juve in chiave... Leggi su 90min

