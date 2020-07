Il punto fermo dev'essere la fine del privilegio per i Benetton (Di sabato 11 luglio 2020) Caro direttore, il sottoscritto riconosce di essere un autentico disadattato nei confronti del sistema politico uscito dalle elezioni del 2018 e anche dalle Europee del 2019 segnate dalla vittoria della Lega versione Salvini e dal Movimento 5 stelle. Nel merito poi non condivido i due provvedimenti presi dal precedente governo e confermati dall'attuale, cioè il reddito di cittadinanza e ancor più quello su quota 100. Poi se rispetto alla Lega posso condividere alcune riflessioni fatte da Giorgetti e da Garavaglia rispetto al M5s confesso di non condividere praticamente nulla. Detto tutto ciò per non suscitare equivoci, devo dire però che su una cosa i grillini hanno molte ragioni ed è la critica al sistema delle concessioni autostradali nel quale ASPI di Benetton è ingrassata facendo ... Leggi su iltempo

Formula 1 - Charles Leclerc : da predestinato a punto fermo della Ferrari L’attesa sta per finire, manca sempre meno alla partenza del Mondiale 2020 di Formula 1, che scatterà il prossimo 5 luglio in Austria, sul tracciato del Red Bull Ring. Dopo un lungo periodo di stop forzato per via dell’emergenza ...

L’attesa sta per finire, manca sempre meno alla partenza del Mondiale 2020 di 1, che scatterà il prossimo 5 luglio in Austria, sul tracciato del Red Bull Ring. Dopo un lungo periodo di stop forzato per via dell’emergenza ... Barella Inter - per Conte rimane il punto fermo del centrocampo Barella Inter , per Conte rimane il punto fermo del centrocampo . Sarà la certezza per le prossime gare di campionato Poche certezze per questa ripresa di campionato, ma Antonio Conte vuole ripartire dalle certezze: Barella è un punto ...

, per il del . Sarà la certezza per le prossime gare di campionato Poche certezze per questa ripresa di campionato, ma Antonio vuole ripartire dalle certezze: è un ... Ventura : "Vittoria meritatissima del Napoli! Maksimovic punto fermo - su Immobile e Belotti..." Gian Piero Ventura, ex allenatore del Napoli e della Nazionale ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli: “Ieri ha vinto la squadra che meritava di più. L’avrebbe meritata nei 90 minuti.

tempoweb : Il punto fermo dev'essere la fine del privilegio per i Benetton #benetton #autostrade #concessioni #aspi #atlantia… - davidelefty : @dydsix Che Conte debba rimanere non e' nemmeno da dire. Pero' 2 cose: deve fare di Eriksen il punto fermo della sq… - settimocielo_1 : @Pezzadazienda so che mio nonno non avrebbe voluto neanche i fiori. Soldi buttati. Pero' un punto fermo dove saluta… - LaStefania : @lasignasilvani Mi devo ancora riprendere. Mi sono sentita umiliata. Comunque ho 34 anni ma l’ansia della maturità… - RealBarlafuss : @caritas_milano @CaritasItaliana @emmevilla @FiorellaMannoia @VujaBoskov @manginobrioches @EnricoLetta @szampa56… -

Ultime Notizie dalla rete : punto fermo #futsalmercato, Ale Chilelli punto fermo della Lazio che verrà Calcio a 5 Live Narcotrafficanti fermati a Sassari: la risposta alla richiesta di legalità

Un livello alto, una organizzazione forte, capace di impadronirsi del territorio individuato e di fare arrivare chili di eroina e cocaina senza neppure toccarla. Per poi canalizzare i guadagni verso r ...

Lazio decimata, Inzaghi: «Penalizzati dagli arbitri però ci manca la serenità»

Alle cinque della sera, o poco più, dentro lo stadio Olimpico farà caldissimo. E per la Lazio il clima sarà incandescente, perché la partita contro il Sassuolo (ore 17.15) è diventata un punto di svol ...

