F1 GP Stiria, pole sotto la pioggia di Hamilton. Ferrari dietro (Di sabato 11 luglio 2020) Tanta pioggia in Austria che ha condizionato la prestazione dei piloti durante le qualifiche. Alla fine miglior tempo del campione del Mondo Lewis Hamilton che conquista la pole davanti a Verstappen, Sainz e Bottas. dietro le Ferrari con Vettel al decimo posto davanti a Leclerc. In Q2 c'è la clamorosa eliminazione del monegasco, che con la sua Ferrari non è riuscito a passare il taglio, restando escluso al pari di Russell, Stroll, Kvyat e Magnussen. F1 GP Stiria, pole sotto la pioggia di Hamilton. Ferrari dietro ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

SkySportF1 : ? Incidente per Giovinazzi ? Il Q1 termina con la bandiera rossa LIVE le qualifiche del 2° GP del Mondiale 2020 ?… - SkySportF1 : Qualifiche si o no? Quando? Le ultime dal Red Bull Ring ? - SkySportF1 : F3 interrotta, pioggia a dirotto su Spielberg. #F1 alle 12 LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #Formula1 - Ansa_ER : F1: Gp Stiria; pole a Hamilton, Ferrari nelle retrovie. In prima fila anche Verstappen, Vettel solo 10/o e Leclerc… - sportface2016 : #Formula1 Lewis #Hamilton domina le qualifiche dell'#AustrianGP, ancora difficoltà per le #Ferrari di #Vettel e… -