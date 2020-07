Elicottero nel Tevere, recuperato un corpo. "Forse anche una donna a bordo" (Di sabato 11 luglio 2020) Proseguono senza sosta le operazioni di recupero e soccorso attorno all' Elicottero precipitato ieri nel Tevere , nel territorio della Riserva naturale Tevere-Farfa, nell'area del Comune di Nazzano. ... Leggi su quotidiano

MediasetTgcom24 : elicottero cade nel tevere vicino a roma - emergenzavvf : ?? #Roma, individuato dai #sommozzatori dei #vigilidelfuoco con un ROV (remotely operated vehicle) il relitto dell'… - Agenzia_Ansa : Elicottero cade nel Tevere vicino Roma. In corso le ricerche del pilota #ANSA - ilPinoNazionale : Individuato l'elicottero caduto nel Tevere- di Alessandro Pino - MediasetTgcom24 : Elicottero precipitato nel Tevere, recuperato un corpo: 2 a bordo #tevere -

Ultime Notizie dalla rete : Elicottero nel

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA. Un escursionista è scivolato sulla neve per precipitare diversi metri lungo un canale. Un 57enne è stato soccorso e trasferito in elicottero all'ospedale Santa Chiar ...Sono entrambe morte le persone a bordo dell’elicottero privato caduto nel Tevere nella giornata di ieri. Dopo che per ore le ricerche non avevano dato esito positivo, questa mattina i sommozzatori son ...