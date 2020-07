Covid, focolai in Emilia:158 positivi alla Bartolini e 43 a Tnt. La Regione: test su 70mila lavoratori (Di sabato 11 luglio 2020) Dopo i focolai in Tnt e Bartolini , test su 70mila lavoratori della logistica. 'Da qualche giorno in Emilia-Romagna assistiamo ad una cinquantina di casi positivi, oggi sono 47, un pochino meno di ... Leggi su leggo

piersileri : In questi giorni siamo alle prese con decisioni per la gestione delle persone dai paesi extra Ue e i #focolai sul t… - Tg3web : Una festa di matrimonio con più di 90 invitati e un autobus con 26 passeggeri arrivato dal Kosovo. Sono i due nuovi… - NicolaPorro : #Covid_19, ricordate solo ieri i titoli sui focolai che stavano ritornando?Oggi sui giornali è tutto scomparso. Ora… - sangermax : Sinceramente non mi capacito come ci sia in giro per il pianeta gente che manifesta contro le restrizioni covid men… - Her_trude : RT @Tg3web: Una festa di matrimonio con più di 90 invitati e un autobus con 26 passeggeri arrivato dal Kosovo. Sono i due nuovi possibili f… -