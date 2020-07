Coronavirus, i dati – Calano i contagi: 188 nelle ultime 24 ore. 7 i morti (Di sabato 11 luglio 2020) Tornano a calare i contagi da Coronavirus in Italia. nelle ultime ore, stando al bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono stati registrati 188 nuovi casi. Gli attuali positivi nel nostro Paese sono 13.303. Quattro le Regioni senza nuovi casi: Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta e Molise. I morti sono stati 7, anche questi in diminuzione rispetto a ieri. Complessivamente le vittime arrivano a 34.945 dall’inizio dell’emergenza. L'articolo Coronavirus, i dati – Calano i contagi: 188 nelle ultime 24 ore. 7 i morti proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Coronavirus Lombardia oggi : il bollettino con i dati del 11 luglio Ci sono 67 nuovi positivi al Coronavirus SARS-COV-2 e 4 morti nel bollettino della Regione Lombardia su COVID-19. I ricoverati in terapia intensiva aumentano di due unità a quota 29 mentre scendono quelli in terapia intensiva: ora sono 173, ...

Ci sono 67 nuovi positivi al SARS-COV-2 e 4 morti nel della Regione su COVID-19. I ricoverati in terapia intensiva aumentano di due unità a quota 29 mentre scendono quelli in terapia intensiva: ora sono 173, ... Coronavirus - è la giornata migliore da Febbraio : appena 7 morti - pochissimi nuovi casi e nuovo boom di guariti [DATI] I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 7 morti , 596 guariti e 188 nuovi casi su 45.931 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,40% dei test processati. I ...

I dati sulla pandemia di forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 7 , 596 e 188 su 45.931 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,40% dei test processati. I ... Coronavirus Lazio oggi : i dati del 11 luglio e il focolaio di Formia Ci sono 19 nuovi positivi al Coronavirus SARS-COV-2 oggi nel Lazio. Dei nuovi casi, informa l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, due terzi sono quelli di importazione (12). Di questi ultimi, 8 hanno un link con voli ...

