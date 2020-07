Bulgaria, slitta di due settimane la ripartenza del campionato (Di sabato 11 luglio 2020) Il campionato bulgaro non riprenderà come previsto il 24 luglio, ma la ripartenza è stata rinviata al 7 agosto a causa di un aumento improvviso dei casi di coronavirus nel paese. La Federcalcio, in accordo col governo, aveva indicato quella data per ripartire, ma non può essere più rispettata e così la ripresa è slittata di due settimane: il campionato, ancora in corso, vedrà la disputa delle gare a porte chiuse. Leggi su sportface

Bulgaria, slitta di due settimane la ripartenza del campionato

