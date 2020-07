Ballottaggio presidenziale per cambiare la Polonia (Di sabato 11 luglio 2020) È testa a testa serratissimo oggi in Polonia per eleggere il nuovo presidente. In un angolo del ring l’attuale inquilino del Palazzo del Belweder Andrzej Duda della destra populista di Diritto e giustizia (Pis), attualmente al governo a Varsavia. Nell’altro, il primo cittadino della capitale polacca Rafał Trzaskowski dell’alleanza liberale di centro-destra Coalizione civica (Ko). Due settimane fa Trzaskowski aveva ottenuto il 13% delle preferenze in meno rispetto a Duda. EPPURE IL SENTIMENTO anti-Pis, anche da parte di quelli che … Continua L'articolo Ballottaggio presidenziale per cambiare la Polonia proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Zizkover : Domani sera commentiamo insieme il ballottaggio presidenziale in #Polonia, non mancate! ???? #wybory2020… - IAIonline : ????Domani il ballottaggio presidenziale in Polonia: si sfidano il presidente uscente, il sovranista Andrzej Duda, e… - Angela23763271 : RT @Zizkover: Siamo entrati nella settimana più importante dell'anno per la Polonia. Domenica ci sarà il ballottaggio presidenziale e i due… - danieledvpd : RT @Zizkover: Il dibattito presidenziale alla viglia del ballottaggio non ci sarà. #Duda vuole tenerlo alla tv nazionale TVP, vicina al PiS… - danieledvpd : RT @Zizkover: Siamo entrati nella settimana più importante dell'anno per la Polonia. Domenica ci sarà il ballottaggio presidenziale e i due… -