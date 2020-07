Ballando con le Stelle 2020 a settembre: il promo (Di sabato 11 luglio 2020) Sara di Vaira e Raimondo Todaro I sabato sera in compagnia di Milly Carlucci stanno per ricominciare. A settembre prenderà il via la quindicesima edizione di Ballando con le Stelle. Prevista per la scorsa primavera, ma poi rimandata a causa dell’emergenza coronavirus, la trasmissione ritornerà in autunno. La macchina produttiva si è dunque riaccesa, a partire dal promo, già in onda sulle reti Rai. I protagonisti del promo sono i “maestri” del programma, intenti a ballare sulle note remixate di The Rhythm of The Night. Oltre ad alcune new entry, nel promo si riconoscono diversi volti noti, tra cui Samuel Peron, Raimondo Todaro, Simone Di Paquale e anche Stefano Oradei e Veera Kinnunen, entrati lo scorso anno al centro delle cronache rosa ... Leggi su davidemaggio

BRINDISI - Stanno facendo discutere in rete le immagini girate martedì alla discoteca Aranceto a Rosa Marina. Le foto mostrano centinaia di ragazzi che ballano all'aperto senza rispettare le distanze.

Musica: lirica debutta in cavea Teatro Maggio fiorentino

FIRENZE, 11 LUG - Per la prima volta, eccettuati un paio di sporadici episodi, il Maggio Musicale Fiorentino apre e inaugura al pubblico la cavea, il grande spazio all'aperto sul tetto del Teatro, dal ...

