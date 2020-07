Valentino Rossi, firma imminente per la Petronas (Di venerdì 10 luglio 2020) Valentino Rossi pronto a cambiare sella. A Jerez l’annuncio con la Petronas: il campione della Moto GP correrà fino a 43 anni Valentino Rossi è pronto a scrivere un altro capitolo della storia della Moto GP. Il campione italiano, stando alle dichiarazioni de La Gazzetta dello Sport, dovrebbe correre per la Petronas per le pRossime due stagioni. Accordo che porterebbe il centauro di Tavullia a gareggiare fino a 43 anni. L’annuncio dovrebbe arrivare a Jerez, nel giorno dell’inizio della nuova stagione della Moto GP. Valentino Rossi dividerà il box con Franco Morbidelli, uno dei piloti italiani maggiormente promettenti. Avrà a disposizione una Yamaha M1 ufficiale. Scelta voluta fortemente anche ... Leggi su zon

Eurosport_IT : La leggenda continua: Valentino #Rossi firma con la Yamaha Petronas fino al 2021, più opzione per il 2022! Caccia a… - Gazzetta_it : La leggenda #Vale #Rossi non si ferma: due stagioni con la #Petronas per stupire ancora - SkySportMotoGP : L'anticipazione della Gazzetta sul futuro di @ValeYellow46 #SkyMotori #MotoGP - JULIANOBERWANGE : RT @gponedotcom: Valentino Rossi, 'solo per i tuoi occhi' (TV) firma il rinnovo a Jerez: A porte chiuse ma a telecamere accese, come scrive… - SkyTG24 : MotoGP, Valentino Rossi firma accordo con la Yamaha Petronas -