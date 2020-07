Uomini e Donne: Giulia Montanarini è mamma! L’annuncio sui social (Di venerdì 10 luglio 2020) Giulia Montanarini, storica corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto un tenero annuncio sui social: è nata la sua prima bambina. Lo ha comunicato a tutti i suoi followers con ben due foto sul suo profilo di Instagram, non sono mancati i tanti commenti positivi e gli auguri alla neomamma. Giulia Montanarini: I POST PUBBLICATI … L'articolo Uomini e Donne: Giulia Montanarini è mamma! L’annuncio sui social Leggi su dailynews24

