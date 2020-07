‘Uomini e Donne’, Alessandro Graziani confessa: “Sono tentato di mandare un messaggio a Giovanna Abate…” (Di venerdì 10 luglio 2020) È trascorso circa un mese dalla messa in onda delle ultime puntate di Uomini e Donne: oltre alle scelte di Sara Shaimi e Carlo Pietropoli, abbiamo assistito a quella di Giovanna Abate che ha deciso di intraprendere una relazione lontana dalle telecamere con Sammy Hassan. Relazione, che stando ai segnali ben evidenti sui social, potrebbe essersi già conclusa e che ovviamente non manca di far mormorare il web, che si chiede cosa sia successo tra i due romani. A chiedersi quali siano le sorti di questa nascente storia è anche Alessandro Graziani, ex corteggiatore della Abate, arrivato a un passo dalla scelta, che ha raccontato alla rivista Uomini e Donne Magazine di aver incrociato il suo ex antagonista proprio diversi giorni fa in un locale di Forte Dei Marmi: Non le nascondo che mi sarebbe piaciuto chiedere a Sammy ... Leggi su isaechia

