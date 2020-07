Trono Over, Pamela Barretta ritrova l’amore con Giovanni? La verità (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo la turbolenta storia d’amore con Enzo Capo, Pamela Barretta del Trono Over potrebbe aver trovato finalmente la serenità. In questi giorni, i rumor vedono la dama legata a Giovanni Villa, un volto che abbiamo già conosciuto all’interno del programma. Ma cosa bolle in pentola tra Pamela e l’ex cavaliere? A spiegarlo ci pensa la … L'articolo Trono Over, Pamela Barretta ritrova l’amore con Giovanni? La verità proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

