Spotify down, l’app per lo streaming musicale non funziona (Di venerdì 10 luglio 2020) Problemi per la nota app di streaming musicale Spotify che nelle ultime ore sembrerebbe non funzionare a dovere: tante le segnalazioni sui social Il mondo è senza musica almeno per qualche ora. Infatti la nota app per lo streaming musicale Spotify è attualmente in down, ovvero non funziona. Le segnalazioni sono state moltissime sui social, con gli utenti della piattaforma che si lamentano dei problemi riscontrati. Al momento non sono arrivate comunicazioni da parte dei profili social ufficiale dell’app di musica. Il problema però sembrerebbe essere mondiale visto che le lamentele sembrerebbero arrivare davvero da ogni parte del globo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Aggiornamento ... Leggi su bloglive

SkyTG24 : Spotify down su iPhone, l'app non si apre: problemi in tutto il mondo - giuggiugram : Spotify down non ce lo meritiamo. Non passeremo a YouTube a pagamento. - ndalil4 : spotify pun down, cemana ni sksksksk - xcallmekiki : sono una semplice studentessa universitaria: spotify va in down e io non lo so perché sto ripetendo E N O N P O… - beltrozzer94 : RT @arrivialcuore: Partecipa ad amici > scoppia una pandemia Arriva al serale > eliminata per prima più per il suo carattere che per come… -