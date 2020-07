Rogo Thyssen, Espenhahn in carcere entro il 16 luglio. Le autorità tedesche confermano a Bonafede che il manager sconterà in Germania la pena inflittagli dai giudici italiani (Di venerdì 10 luglio 2020) Il manager tedesco Harald Espenhahn – condannato in Italia per il Rogo alla Thyssen di Torino che provocò 7 morti nel 2007 – inizierà a scontare la sua pena di 5 anni entro il prossimo 16 luglio. E’ quanto hanno confermato le autorità tedesche al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Espenhahn, come il suo collega Gerald Priegnitz, è stato ammesso al regime della semilibertà. Nella sua missiva, il ministro tedesco del Land Nord Reno-Westfalia ha inoltre fornito tutte le informazioni a proposito dell’esecuzione della pena, inflitta in Italia ma applicata nel Land tedesco. Bonafede, riferisce una nota di via Arenula, ha ... Leggi su lanotiziagiornale

