Pensioni 2020 ultimissime: Rizzetto presenta risoluzione per i ‘Silenti’ di Enasarco (Di venerdì 10 luglio 2020) L’onorevole Walter Rizzetto di Fratelli d’Italia ha segnalato sui suoi social la risoluzione presentata per coloro che versano i contributi per Enasarco, i cosiddetti “silenti” una categoria scordata. Dice Rizzetto: “Per ‘silenti’ si intendono i professionisti soggetti alla contribuzione obbligatoria che non arrivano a versare i contributi per la soglia temporale minima di venti anni prevista dallo statuto di Enasarco, perdendo il diritto alla corresponsione della prestazione Pensionistica nonostante anni di contributi versati e non più riscattabili. Sono obbligati a pagare anche Inps, una stortura inaccettabile. Ho presentato una risoluzione parlamentare che tende a risolvere il ... Leggi su pensionipertutti

carlo_magnani : RT @RivistaLaFionda: L'attacco alle pensioni apre il mercato della previdenza privata; il futuro e il benessere degli anziani diventa sempr… - federicodefalco : RT @davcarretta: Charles Michel spiega che la sua proposta sul Recovery Fund prevede che i paesi beneficiari rispettino le raccomdazioni de… - leon96ify : RT @davcarretta: Charles Michel spiega che la sua proposta sul Recovery Fund prevede che i paesi beneficiari rispettino le raccomdazioni de… - gi4mp1er0 : RT @davcarretta: Charles Michel spiega che la sua proposta sul Recovery Fund prevede che i paesi beneficiari rispettino le raccomdazioni de… - maurimol79 : RT @davcarretta: Charles Michel spiega che la sua proposta sul Recovery Fund prevede che i paesi beneficiari rispettino le raccomdazioni de… -