Paola Perego choc sono stata dall'esorcista (Di venerdì 10 luglio 2020) Paola Perego si è raccontata in un libro intitolato "Dietro Le Quinte delle mie Paure" e ha parlato a cuore aperto della sua guerra contro gli attacchi di panico. Come riporta il sito Coming Soon, nel presentare il suo libro Paola Perego ha rivelato: «All'improvviso senti che stai morendo e nessuno ti può salvare. Stai per essere aggredita da una belva feroce. Peccato che la belva feroce non esiste, sei tu». Paola Perego ha raccontato di essersi rivolta a Don Luigi per un esorcismo: «I miei genitori erano disperati, mi vedevano star male. Sembravo una posseduta. Mi hanno fatto bruciare cuscini e materassi». Poi la conduttrice lancia un appello ai suoi fan: «Mi sento di dire solo un'ultima cosa, non sottovalutate mai i ...

