Pagelle Cittadella-Crotone 1-3: voti, tabellino e ammonizioni Serie B 2019/2020 (Di venerdì 10 luglio 2020) Il tabellino e le Pagelle di Cittadella-Crotone, incontro valevole per la trentatreesima giornata della Serie B 2019/2020 e conclusosi sul punteggio di 1-3 in favore del club calabrese. Gli uomini di Stroppa hanno sorpreso i padroni di casa mediante una doppietta personale del sempre attivo Messias ed una rete del solito infallibile Simy, vanificando una firma di un diligente Panico. tabellino Cittadella – Paleari 5.5, Ventola 5.5, Adorni 5, Frare 5, Benedetti 5.5, Proia 5 (dall’81’ Vita s.v.), Iori 5.5 (dal 60′ Gargiulo 6), Branca 6, D’Urso 5 (dal 60′ Panico 7), Diaw 5 (dal 56′ Luppi 5.5), Stanco 5 (dal 56′ De Marchi 5.5). Crotone – Cordaz 6.5, Cuomo 6, ... Leggi su sportface

Pagelle Cittadella-Perugia 2-0 : voti e tabellino Serie B 2019/2020 Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni e i gol di Cittadella-Perugia 2-0, trentunesima giornata di Serie B 2019 / 2020 . Allo stadio Piercesare Tombolato il primo vero squillo arriva al 13′ con Iemmello che si divora il ...

Le , i , il , le ammonizioni e i gol di 2-0, trentunesima giornata di B / . Allo stadio Piercesare Tombolato il primo vero squillo arriva al 13′ con Iemmello che si divora il ... Pagelle Frosinone-Cittadella 0-2 - voti e tabellino Serie B 2019/2020 Le Pagelle ed il tabellino di Frosinone-Cittadella 0-2, incontro valido per la trentesima giornata della Serie B 2019/2020 e terminato con la vittoria del club veneto. A decidere la gara i gol di Iori su rigore al 41′ e di Luppi di testa ...

sportface2016 : #SerieB 2019/2020, #Cittadella vs #Crotone 1-3: il tabellino e le nostre pagelle - Fantacalciok : Pagelle Pisa – Cittadella 2-0: Marconi e Marin in gol - Calciodiretta24 : Pagelle Pisa – Cittadella 2-0: Marconi e Marin in gol - TuttoPisa : Il Pisa batte 2-0 il Cittadella e aggancia il Chievo all'ottavo posto ( veneti avanti al momento per la miglior dif… - TuttoPisa : Le pagelle del dopogara stilate dai giornalisti sono uno dei maggiori motivi di discussione e spunti di riflessione… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Cittadella Le pagelle del Cittadella - Diaw decisivo, bene anche Paleari TUTTO mercato WEB Pagelle Cittadella-Crotone 1-3: voti, tabellino e ammonizioni Serie B 2019/2020

Il tabellino e le pagelle di Cittadella-Crotone, incontro valevole per la trentatreesima giornata della Serie B 2019/2020 e conclusosi sul punteggio di 1-3 in favore del club calabrese. Gli uomini di ...

SALERNITANA: Aya, un rosso che non cancella il buon impatto con Salerno

Se la Salernitana post Covid non ha brillato come lecito attendersi, la responsabilità è anche di alcuni calciatori di livello assoluto che non sono riusciti a fare la differenza contrariamente a quan ...

Il tabellino e le pagelle di Cittadella-Crotone, incontro valevole per la trentatreesima giornata della Serie B 2019/2020 e conclusosi sul punteggio di 1-3 in favore del club calabrese. Gli uomini di ...Se la Salernitana post Covid non ha brillato come lecito attendersi, la responsabilità è anche di alcuni calciatori di livello assoluto che non sono riusciti a fare la differenza contrariamente a quan ...