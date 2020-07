L'omaggio di Morricone ai migranti: "La voce dei sommersi" (Di venerdì 10 luglio 2020) Autore di indimenticabili colonne sonore entrate nell'immaginario collettivo, il grande compositore Ennio Morricone è morto a 91 anno a causa di alcune complicazioni dovute alla rottura di un femore avvenuta pochi giorni prima. Leone, Pasolini, Tornatore, Tarantino, De Palma sono solo alcuni tra i registi con cui ha collaborato nel corso della sua lunga carriera, o forse sarebbe meglio dire che hanno collaborato con lui: spesso era proprio intorno alle sue musiche che si sviluppavano (...) - Tribuna Libera / Immigrati, migranti, , Video del giorno, Morricone Ennio, Strage migranti mediterraneo Leggi su feedproxy.google

E’ stato ricordato come sarebbe piaciuto a lui: con musica e poesia. Il nome e lo spirito di Nelio Pavesi, profondo conoscitore e amante della musica, una passione che è sempre andata a braccetto con ...

Pescara inaugurata la piazza di Summa, caduti del mare.

L'ultimo progetto dell'architetto e artista Franco Summa, coerente con il suo stile alla ricerca di colori e forme, in ossequio all'ambiente, elementi antropici, al territorio abruzzese e al rapporto ...

