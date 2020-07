Ibrahimovic a Sportweek: “Chi è Rangnick? A queste condizioni difficile che resti” (Di venerdì 10 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic ha concesso un’intervista a Sportweek, il settimanale de “La Gazzetta dello Sport”. Questa un’anticipazione, domattina l’intervista completa: “Chi è Rangnick? Non so chi sia. Ibra gioca per vincere oppure sta a casa. Non sono un giocatore da Europa League e il Milan non è un club da Europa League. Sarà necessario un faccia a faccia con Gazidis. Ma se le cose stanno cosi è difficile che rimanga”. Dichiarazioni pesanti che faranno discutere e che rendono sempre più complicata la conferma del gigante svedese. Foto: Twitter ufficiale Milan L'articolo Ibrahimovic a Sportweek: “Chi è Rangnick? A queste condizioni ... Leggi su alfredopedulla

AntoVitiello : #Ibrahimovic a Sportweek: 'Se la situazione è questa, è difficile vedermi al #Milan il prossimo anno. Gazidis? Conf… - MilanWorldForum : Ibra a Sportweek. Tutte le dichiarazioni sul Milan e sul futuro -) - 28_05_2003 : I milanisti che stanno criticando le dichiarazioni di Ibrahimovic a Sportweek si meritano i vari Matri, Menez, Cerc… - sportli26181512 : Ibra sul futuro: 'Vado solo dove comando, non in un posto in cui le parole non valgono niente': In merito al suo fu… - marcovarini : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic a Sportweek: 'Se la situazione è questa, è difficile vedermi al #Milan il prossimo anno. Gazidis? Confronto… -