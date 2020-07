Gli 80 anni di Ennio Doris, il banchiere della gente (Di venerdì 10 luglio 2020) Fedele Confalonieri Un genio italiano tutto banca, famiglia e ciclismo. Festeggiato dagli amici in un libro. Ha inventato la figura del banchiere del popolo. E della banca "tutta intorno a te". Non ha mai rinnegato le umili origini a Tombolo. E l'amicizia per Berlusconi Un traguardo importante quello degli ottant'anni, che io ho già varcato da qualche stagione con sicurezza e noncuranza. Un traguardo che altro non è che un passaggio importante della nostra vita, un vero e proprio traguardo volante. Ennio va assolutamente ringraziato, celebrato e soprattutto collocato tra quelle eccellenze che hanno saputo fare grande l'Italia nel mondo. Tra quelli che hanno inventato qualcosa che non c'era, in quanto geni e visionari. (...) Al pari dei grandi innovatori, Ennio ... Leggi su ilgiornale

