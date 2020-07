Final Eight Europa League, per l’Inter Leverkusen o Rangers nell’eventuale quarto di finale (Di venerdì 10 luglio 2020) Ecco il percorso delle Final Eight di Europa League Si è concluso da poco a Nyon il sorteggio delle Final Eight di Europa League che si svolgerà dal 10 al 21 agosto in Germania. Prima però tra il 5 e il 6 agosto si svolgeranno le restanti partite degli ottavi di Finale. Inoltre si giocheranno anche Inter-Getafe e Siviglia-Roma che hanno viste rinviate le loro partite a causa del diffondersi del Coronavirus. Tutte le partite inizieranno alle 21:00 Quarti di Finale Date 10-11 agosto 1 Wolfsburg-Shakhtar Donetsk vs Eintracht Francoforte-Basilea2 LASK-Manchester United vs Basaksehir e Copenaghen3 Inter-Getafe vs Rangers-Bayer LeverkusenV 4 ... Leggi su intermagazine

